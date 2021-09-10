Польша начала собственные манёвры в ответ на старт «Запада-2021»

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале военных учений «Рысь 2021». Польское военное ведомство заявило, что вооружённые силы страны начали собственные армейские тренировки в день начала учений России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Польши.

В военных учениях примут участие более четырёх тысяч польских военнослужащих. Также к учениям будут привлечены более тысячи единиц военной техники, среди которой боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и комплексы противовоздушной обороны. Польский министр обороны отметил, что старт манёвров в Польше — это ответ на российские учения.

Ранее сообщалось, что на территории России и Белоруссии стартовали военные учения «Запад-2021». В учебно-боевых операциях примут участие разные рода войск Западного военного округа и корабли Балтийского флота России. В манёврах примут участие более 200 тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Индии и Армении. В ходе мероприятий будет отрабатываться взаимодействие войск в разных условиях боя.