16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Польша начала собственные манёвры в ответ на старт «Запада-2021»

17:36, 10 сентября 2021
Польша начала собственные манёвры в ответ на старт «Запада-2021» Фото: mil.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале военных учений «Рысь 2021». Польское военное ведомство заявило, что вооружённые силы страны начали собственные армейские тренировки в день начала учений России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Польши.

В военных учениях примут участие более четырёх тысяч польских военнослужащих. Также к учениям будут привлечены более тысячи единиц военной техники, среди которой боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и комплексы противовоздушной обороны. Польский министр обороны отметил, что старт манёвров в Польше — это ответ на российские учения.

Ранее сообщалось, что на территории России и Белоруссии стартовали военные учения «Запад-2021». В учебно-боевых операциях примут участие разные рода войск Западного военного округа и корабли Балтийского флота России. В манёврах примут участие более 200 тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Индии и Армении. В ходе мероприятий будет отрабатываться взаимодействие войск в разных условиях боя.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео