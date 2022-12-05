Политолог предрек удары по Польше в случае обстрелов России из Латвии Политолог Светов: Россия ударит по аэродромам НАТО, если ее территории обстреляют из Латвии

Фото: Sgt. Lianne Hirano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если ВСУ воспользуются предложением Латвии атаковать российские аэродромы с их территории, то Вооруженные силы России могут ударить по аэродромам НАТО в Польше, куда доставляется оружие из США для дальнейших поставок Киеву, считает политолог Юрий Светов. По его словам, в случае таких обстрелов начнется прямая конфронтация России с НАТО. При этом эксперт отметил, что латвийские власти не думают о возможности ответных ударов, пишет «360».

Если будут обстрелы военных аэродромов на территории России, то общество потребует от власти реакции. Пора делать то, к чему давно призывают: наносить удары по аэродромам в Польше, куда привозят оружие из Соединенных Штатов Америки и других стран — членов НАТО для переправки его на Украину. Это чистой воды конфронтация, — заявил Светов.

Политолог отметил, что роль прибалтийских государств в НАТО заключается в том, чтобы предлагать самые радикальные инициативы. Также эксперт заявил, что цель таких предложений латвийцев — прощупать почву в ЕС и утвердить идею о том, что Киеву пора передать ракеты большой дальности.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил, что Киеву «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносятся удары по критической инфраструктуре Украины, и аэродромы России. При этом опасаться эскалации союзникам не следует, отметил он.