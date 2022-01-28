Политолог объяснил, почему войны в Донбассе не будет

Если бы власти западных стран считали, что Россия планирует напасть на Украину, они бы эвакуировали свои посольства из Москвы. Отъезд зарубежных дипломатов из Киева является информационным шумом и медиаистерией, сопровождающей реальные переговоры и разграничения сфер влияния между Россией и США, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в разговоре с NEWS.ru. Войны в Донбассе не будет, а происходящее будет подано как заслуга руководства США и Украины, отметил политолог.

У нас сейчас конфликт с Западом идёт в дипломатической фазе. Вся эта медиаистерия с демонстративной эвакуацией посольств из Киева призвана сохранить лицо игроков. Если представители западных стран считают, что Россия пытается напасть на Украину, то почему же они не эвакуируют посольства из Москвы, они же собираются вступать с нами в жёсткий конфликт. Пока я думаю, это больше информационный шум и медиаистерия, которые призваны сопровождать реальные переговоры и реальное разграничение сфер влияния между Россией и США, — заявил эксперт.

Он добавил, что на происходящий процесс переговоров обижаются не только представители Украины, на которую не обращают внимания, но и политики Германии и Франции.

Передвижения ВС Украины у линии разграничения в Донбассе показывают готовность Киева к военному сценарию, но само по себе передвижение войск ничего не значит, отметил политолог. По его мнению, войны в Донбассе не будет, что будет выглядеть заслугой Киева и Вашингтона. Безпалько не исключил, что Киев может устроить провокацию: взорвать какую-то ёмкость с аммиаком или обстрелять населённый пункт.

Я надеюсь, что горячей войны в Донбассе не будет, что впоследствии это объявят заслугой американского и украинского руководства и именно якобы благодаря давления на Россию этой агрессии удалось избежать. А что будет обсуждаться непублично, то этого мы с вами точно не узнаем, но это будет разграничение сфер влияния, — выразил надежду эксперт.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что США на переговорах с Россией заявили, что не войдут в «нормандский формат», но хотят помочь урегулировать ситуацию на Украине. Политик уверен, что только Вашингтон может заставить Киев выполнять Минские соглашения по Донбассу. Москва будет удовлетворена, если это произойдет. Также Лавров прокомментировал эвакуацию дипломатических ведомств западных стран из Киева. Он не исключил, что Запад владеет какой-либо информацией, которой нет у остальных стран, поэтому Москва примет меры предосторожности в отношении своих дипломатов на Украине.