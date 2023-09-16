Политолог объяснил, почему Турция никогда не войдет в Евросоюз Политолог Дюрре счел вступление Турции в ЕС невозможным из-за культурных отличий

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Турцию никогда не примут в Евросоюз, потому что в ЕС страну считают угрозой в политическом, экономическом и культурном смыслах, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. По его словам, ЕС не нужна внутри объединения страна, которая займет в нем лидирующие позиции.

Много причин, почему Турция никогда не войдет в ЕС. Главная, потому что это другая культура, с таким количеством мусульманского населения. Если Турция войдет в ЕС, то станет одной из самых крупнейших и по экономике, и по населению стран ЕС, к тому же мусульманской. Амбиции политические у турецкого руководства никуда не делись, но Европе такая страна внутри себя не нужна, — объяснил политолог.

При этом Дюрре считает, что Турция и Евросоюз не заинтересованы в разрыве отношений, несмотря на то что Анкара уже не один раз шантажировала Брюссель их возможным «расставанием». Но в действительности Турция и сама пока не готова отказаться от курса в ЕС, указал эксперт.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН заявил, что Анкара и Евросоюз могут пойти разными путями, если это будет необходимо. По словам Эрдогана, ЕС предпринимает действия, направленные на то, чтобы «отделиться» от страны.