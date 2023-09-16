«Шантаж и дежавю»: политолог о словах Эрдогана про расставание Турции и ЕС Политолог Дюрре: Турция и ЕС не заинтересованы в разрыве отношений

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Турция и ЕС не заинтересованы в разрыве отношений, обе стороны являются крупными экономическими партнерами друг для друга, заявил NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не раз шантажировал ЕС заявлением о возможном расставании.

У меня дежавю, потому что это уже было в отношениях Турции и ЕС. Турция не может отказаться от пути в ЕС, а ЕС не может полностью разорвать отношения с Турцией, — сказал Дюрре.

Он отметил, что Эрдоган ведет с Западом двойную игру: он пытается сблизиться с Европой и в то же время не отказаться от сотрудничества с Россией. Кроме того, указал эксперт, президент Турции не идет на уступки по тем вопросам, которые ЕС от него требует. Поэтому Евросоюз отказался вести дальнейшие переговоры о вступлении Турции в объединение.

На пресс-конференции перед вылетом в США на Генассамблею ООН Эрдоган заявил, что Турция и Европейский союз могут пойти разными путями. По его словам, ЕС предпринимает действия «по отделению» от республики, поэтому Анкара решила провести свою оценку событий.

Конфликт между Турцией и ЕС возник 14 сентября после публикации отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике. МИД страны назвал документ сборником необоснованных обвинений и предубеждений, содержащих дезинформацию от антитурецких кругов.