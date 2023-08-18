Политолог назвал большую ошибку Эрдогана Политолог Перинчек: Эрдоган совершил ошибку, передав Киеву командиров «Азов»

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил большую ошибку, когда передал Киеву командиров полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил турецкий политолог Мехмет Перинчек. Он предположил, что Москва рассчитывала отомстить Анкаре во время досмотра сухогруза «Сукра Окан». По его словам, конфликт между странами может быть выгодным только для Запада, поэтому власти должны в срочном порядке разрешить все разногласия.

Западные центры активно занимаются созданием провокаций, рассорить Россию и Турцию. Оба государства должны быть бдительными и не упускать из виду коварные планы Запада. Анкара должна признать свою ошибку, а Москва в ответ должна признать свои, если они имеются, — сказал Перинчек.

По мнению политолога, только в таком случае стороны смогут отстранить все недоразумения и создать стратегическое союзничество, которое поможет дальше работать над безопасностью Черного моря, что является «срочной задачей» правительств двух стран.

Ранее Анкара предупредила Москву о возможном усилении напряженности в Черном море, если будут повторяться ситуации, аналогичные досмотру российскими военными грузового судна «Шюкрю Окан».Там подчеркнули необходимость избегать в будущем подобных инцидентов.

Об инциденте с сухогрузом «Сукра Окан» Министерство обороны России сообщило 13 августа. В ведомстве отметили, что корабль, который двигался в украинский порт Измаил, игнорировал требования остановиться. Для принудительной остановки судна патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь. После переговоров экипаж застопорил ход судна. Досмотровая группа высадилась на борт с вертолета Ка-29. Когда проверка завершилась, судно продолжило движение в порт Измаил.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о возвращении на родину командиров «Азова» Дениса Прокопенко под позывным Редис, Святослава Паламаря (Калина), а также командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына) и бойцов Нацгвардии Олега Хоменко и Дениса Шлеги. Все они сдались во время осады ВС РФ металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в прошлом году.