16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Политолог из США объяснил, почему Германия не предавала Украину

21:09, 07 августа 2021
Политолог из США объяснил, почему Германия не предавала Украину Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Профессор политологии Ратгерского университета в США Александр Мотыль рассказал, по какой причине Германия не стала учитывать интересы Украины при строительстве газопровода «Северный поток — 2». Статью на эту тему публикует журнал «Український тиждень».

Как отметил Мотыль, на Украине многие считают, что участие Германии в реализации проекта «Северный поток — 2» можно расценивать как предательство Украины. На самом же деле никакого предательства не было.

Предательства не было, потому что предать можно только того, кому присягнул на верность. А такой присяги Германия Украине никогда не давала, — подчеркнул политолог.

Мотыль полагает, что Берлин поддержал проект газопровода, поскольку «жёстко преследовал» собственные национальные интересы.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщило, ссылаясь на осведомлённые источники, что Германия не откажется от запуска проекта «Северный поток — 2», даже если Россия будет использовать две нитки трубопровода в качестве «рычага давления» на Украину.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео