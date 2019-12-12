Заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль назвал основную версию убийства журналиста Павла Шеремета — дестабилизация ситуации в стране. Об этом
После отработки три версии из четырёх не нашли подтверждения. Следствие продолжило работать по основной версии — это дестабилизация социально-политической ситуации в стране путём убийства известного лица, — процитировали РИА Новости Евгения Коваля.
Журналист Павел Шеремет погиб на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франков Киеве в результате взрыва автомобиля.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Евгений Коваль сообщил, что подозреваемая в убийстве журналиста врач-волонтёр Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками сценарии дестабилизации политической обстановки на Украине.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен