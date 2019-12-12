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В случае если военные базы США будут вынуждены покинуть Турцию, Греция сможет разместить их на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Очевидно, что мы можем разместить любой объект. Мы страна — член НАТО, и как следствие, нужды НАТО всегда могут обслуживаться Грецией в рамках греческой конституции и закона, — говорится в...