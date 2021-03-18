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Полиция Алма-Аты проверяет 12 школ, получивших письма с угрозами о взрывах

08:04, 19 марта 2021 86
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В казахстанском городе Алма-Аты полиция проводит проверку двенадцати школ, администрации которых ранее получили письма с угрозами о взрывах в зданиях. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента полиции.

В сообщении говорится, что письма с сообщениями о минировании зданий пришли по электронной почте. Чтобы этого не произошло, злоумышленник требовал перечислить ему деньги. В настоящее время здания проверяют сапёры.

В настоящее время ведётся установление личности и поиск анонима для дальнейшего задержания. Проводится досудебное расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма Уголовного кодекса Казахстана.

Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил о минировании порядка десяти школ в разных районах Москвы. Об этом писал NEWS.ru.

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