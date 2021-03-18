Полиция Алма-Аты проверяет 12 школ, получивших письма с угрозами о взрывах

https://static.news.ru/photo/d4ea6f44-a4f7-11e9-ad9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В казахстанском городе Алма-Аты полиция проводит проверку двенадцати школ, администрации которых ранее получили письма с угрозами о взрывах в зданиях. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента полиции.

В сообщении говорится , что письма с сообщениями о минировании зданий пришли по электронной почте. Чтобы этого не произошло, злоумышленник требовал перечислить ему деньги. В настоящее время здания проверяют сапёры.

В настоящее время ведётся установление личности и поиск анонима для дальнейшего задержания. Проводится досудебное расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма Уголовного кодекса Казахстана.

Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил о минировании порядка десяти школ в разных районах Москвы. Об этом писал NEWS.ru.