https://static.news.ru/photo/457a48d0-f85b-11ea-8233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обвинила Украину в преступных действиях. Об этом она написала в письме, которое направила в ООН.

Причиной обращения российского парламентария послужила водная блокада Крыма со стороны Украины. По мнению Поклонской из-за этих действий миллионы людей лишились доступа к питьевой воде, а сельхозорганизации понесли ущерб. Более того, причинён ущерб экологии всей территории юго-восточной Европы.

Прошу принять меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что Днепр, из которого питался канал — река международного значения, а не частная собственность политиков, выбравших путь шантажа.

Поэтапный режим ограничения водоснабжения введён в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа в связи с тем, что Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал, но после вхождения Крыма в состав России прекратила подачу воды. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но из-за засухи водохранилища существенно обмелели. Ранее на Украине заявили, что возобновят подачу воды в Крым, когда он вновь станет украинской территорией.

Как писал NEWS.ru, управление верховного комиссара ООН по правам человека не в силах оценить ситуацию с питьевой водой в Крыму, однако выражает готовность сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину. Это подтвердила официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.