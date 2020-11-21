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Поездка по самой опасной дороге в Индии попала на видео

12:10, 22 ноября 2020
Фото: ankurrapria11/twitter.com

Автобус, едущий над обрывом по одной из самых опасных дорог в Индии, попал на видео.

Ролик опубликовало издание The Sun. На кадрах видно, как транспортное средство осторожно продвигается по узкой горной дороге через обрыв.

Отмечается, что горный перевал Чамба-Киллар в Индии — одна из самых сложных дорог для езды.

Ранее член Ялтинского горсовета Андрей Проценко опубликовал в Facebook фотографию, на которой он держит ребёнка над обрывом. Таким способом он повторил сцену из мультфильма «Король Лев». Однако не все интернет-пользователи оценили идею крымского депутата. Один из участников группы «Позор и слава нашего города», комментируя пост Проценко, заявил, что мужчина «ради фото рискует жизнью ребёнка».

В ответ Проценко потребовал, чтобы администраторы сообщества удалили эту публикацию. Затем он объявил, что заплатит 5 тысяч рублей любому за информацию о критиковавшем его пользователе, писал NEWS.ru.

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