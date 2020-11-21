Поездка по самой опасной дороге в Индии попала на видео

https://static.news.ru/photo/31797e82-2ca4-11eb-9bb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ankurrapria11/twitter.com

Автобус, едущий над обрывом по одной из самых опасных дорог в Индии, попал на видео.

Ролик опубликовало издание The Sun. На кадрах видно, как транспортное средство осторожно продвигается по узкой горной дороге через обрыв.

Terrifying bus route takes you along one of the most dangerous roads in India



: ray_manwa pic.twitter.com/kojjSJiAgD — The Sun (@TheSun) November 22, 2020

Отмечается, что горный перевал Чамба-Киллар в Индии — одна из самых сложных дорог для езды.

Ранее член Ялтинского горсовета Андрей Проценко опубликовал в Facebook фотографию, на которой он держит ребёнка над обрывом. Таким способом он повторил сцену из мультфильма «Король Лев». Однако не все интернет-пользователи оценили идею крымского депутата. Один из участников группы «Позор и слава нашего города», комментируя пост Проценко, заявил, что мужчина «ради фото рискует жизнью ребёнка».

В ответ Проценко потребовал, чтобы администраторы сообщества удалили эту публикацию. Затем он объявил, что заплатит 5 тысяч рублей любому за информацию о критиковавшем его пользователе, писал NEWS.ru.