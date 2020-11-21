Поездка по самой опасной дороге в Индии попала на видео

Отмечается, что горный перевал Чамба-Киллар в Индии — одна из самых сложных дорог для езды.
Ранее член Ялтинского горсовета Андрей Проценко опубликовал в Facebook фотографию, на которой он держит ребёнка над обрывом. Таким способом он повторил сцену из мультфильма «Король Лев». Однако не все интернет-пользователи оценили идею крымского депутата. Один из участников группы «Позор и слава нашего города», комментируя пост Проценко, заявил, что мужчина «ради фото рискует жизнью ребёнка».
В ответ Проценко потребовал, чтобы администраторы сообщества удалили эту публикацию. Затем он объявил, что заплатит 5 тысяч рублей любому за информацию о критиковавшем его пользователе, писал NEWS.ru.