В турецком Хатае найдены погибшими двое россиян

Фото: Cem Bakirci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поисково-спасательные группы в Хатае

Двое россиян — женщина и ребенок, которых искали под завалами в турецкой провинции Хатай, обнаружены погибшими, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ. Поиски остальных членов семьи продолжаются. По данным на утро 10 февраля число жертв землетрясений в Турции достигло 18 342, ранения получили 74 242 человека.

В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным за период с 1939 года. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Ранее спасатели в Адыямане нашли тело уроженки Нижневартовска. Женщина находилась под обломками здания, которое обвалилось в результате землетрясения. Погибшая проживала в Турции вместе с мужем и дочерью. Их удалось спасти, на данный момент папа с ребенком находятся в больнице. На поиски россиянки у спасателей ушло три дня.