Почему Балтийское море могут закрыть для РФ: кто предложил, реакция Кремля

Фото: Ministry of Industry and Trade o/Twitter.com/Global Look Press

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российским судам могут закрыть проход по Балтийскому морю, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. Что об этом нужно знать?

Что сказал латвийский лидер

Ринкевичс объяснил, что на данный момент «адекватным и взвешенным шагом является усиление патрулирования» НАТО на Балтике, потому что необходимо дождаться результатов расследования причин возникновения повреждений на газопроводе.

«Мы разговариваем с президентами Эстонии и Финляндии, этот вопрос обсуждается также на уровне премьер-министров. Фактически, первый ответ — это усиление патрулирования НАТО. Однако я бы сказал, что в данных обстоятельствах это необходимо», — подчеркнул президент Латвии.

Он отметил, если причастность Москвы к инциденту подтвердится, то Балтийское море будет закрыто для всех кораблей под флагом России.

«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны. Ну, маловероятно, что другой страны. <...> То я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — сказал Ринкевичс в эфире телеканала TV3.

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos / Eur/Global Look Press Эдгарс Ринкевичс

Как отреагировали в России на предложение Латвии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на идею президента Латвии закрыть Балтику для Москвы призвал его подумать, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве «Северных потоков».

«В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении „Северных потоков“, что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае? Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода. А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с „Северными потоками“, нам очень интересно», — отметил представитель Кремля.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru заявил, что РФ никто не может закрыть Балтийское море, комментируя слова президента Латвии.

«Опять разглагольствования. Я лично сомневаюсь, что России кто-то может закрыть Балтийское море. Это причуды не очень умных людей», — отметил Карасин.

Также сенатор обратил внимание, что пока не будет объективных результатов расследования, то слова латвийского лидера можно считать антироссийской пропагандой.

«Мы нуждаемся в фактах, мы требуем международного расследования по поводу взрыва газопровода Balticconnector. Однако соответствующие силы нам в этом расследовании отказывают, поэтому мы должны очень критично относиться к этим лозунгам, давая им соответствующую оценку», — сказал Карасин.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что Вашингтон в ближайшее время поддержит идею Латвии и «предоставит доказательства», которые никому не покажет.

Фото: IMAGO/Lehtikuva/ТАСС

«Надо ли говорить, что виновного там уже назначили? Засекаем, через сколько дней Вашингтон заявит, что у него есть доказательства. Но он их никому не покажет», — заявил военкор.

Напомним, что 8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Позже в Хельсинки заявили, что причиной ЧП, вероятно, стало внешнее воздействие.

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