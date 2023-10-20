Песков сделал прогноз о раскрытии правды по терактам на «Северных потоках» Песков: правда о терактах на «Северных потоках» вскроется очень скоро

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Дмитрий Песков

Правда о виновных в терактах на «Северных потоках» станет известна всему миру «совсем скоро», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем он добавил, что Россия никогда не имела и не будет иметь отношения к происшествиям подобного рода, передает ТАСС.

Песков также прокомментировал идею Латвии закрыть Балтийское море для России. По его словам, властям страны лучше следует подумать о запрете доступа к акватории для виновных в подрыве «Северных потоков».

В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить: а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков», что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае? — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно о планах НАТО увеличить число патрулей в Балтийском море. Соответствующее решение связано с недавней утечкой на газопроводе Balticconnector. По словам официального представителя Альянса Дилана Уайта, для контроля ситуации на море планируется применить беспилотные летательные аппараты.