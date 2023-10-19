Над Балтийским морем усилят патруль после утечки на газопроводе НАТО увеличит число патрулей в Балтийском море после утечки на Balticconnector

Фото: nato.int

НАТО увеличит число патрулей с помощью военных самолетов и кораблей в Балтийском море после утечки на газопроводе Balticconnector, сообщается в заявлении официального представителя Альянса Дилана Уайта, опубликованном на сайте организации. По его словам, для контроля ситуации на море будут также применены беспилотники.

НАТО и [ее] страны-члены усиливают патрулирование в Балтийском море после недавней аварии на подводной инфраструктуре в регионе, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector, расположенный между Финляндией и Эстонией, был перекрыт из-за возможной утечки поcле того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector. По его мнению, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».

Позднее эстонское издание Postimеes сообщило, что китайское судно Newnew Polar Bear могло быть причастно к повреждению Balticconnector. При этом в эстонском правительстве не спешат называть подозреваемых, потому что это очень деликатная информация в политическом и дипломатическом плане, пишет газета.