«Чушь собачья»: Путин оценил обвинения в подрыве Москвой Balticconnector Путин назвал чушью заявления о причастности России к подрыву Balticconnector

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Утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией — «чушь собачья», заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, которое приводится на сайте Кремля, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».

Чушь собачья. Президент [Финляндии Саули] Ниинисте — грамотный, умный человек. Он не может не понимать, что такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении «Северных потоков», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки после того, как оператор в 02:00 мск зафиксировал стремительное падение давления в трубопроводе. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoo.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ожидать более подробной информации по инциденту на газопроводе. По его словам, это, безусловно, тревожная новость, хотя опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы.