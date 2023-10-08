Между Финляндией и Эстонией перекрыли подводный газопровод Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки

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Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки, сообщает компания-оператор Gasgrid Finland. Такое решение было принято после того, как оператор в 02:00 мск зафиксировал стремительное падение давления в трубопроводе. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoo.

8 октября Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 2 часов ночи заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами, — говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются.

20 сентября российская компания «Газпром» приостановила транспортировку топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В компании отметили, что эта мера временная и связана с профилактическими работами. Подачу пообещали восстановить к 27 сентября.

4 октября стало известно, что Европа вдоволь запаслась газом к зиме. Общие запасы газа в Евросоюзе превысили 96%, при этом объемы поступления сжиженного природного газа снизились до минимума почти за два года. В ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы сообщили, что к концу октября может быть поставлен новый рекорд по заполненности европейских подземных газохранилищ.