Европа запаслась газом к зиме ТАСС: общие запасы газа в Европе превысили 96%

Фото: Cao Jianxiong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общие запасы газа в Евросоюза превысили 96%, при этом объемы поступления сжиженного природного газа снизились до минимума почти за два года, передает ТАСС. По данным агентства, к концу октября может быть поставлен новый рекорд по заполненности европейских подземных газохранилищ.

В европейских странах газ сейчас торгуется на отметке в $400 за 1 тысячу куб. м. «Газпром» же продолжает прокачку газа на Украине посредством транзитных маршрутов в объеме 42,3 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,3 млн куб. м на 4 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — приводит агентство слова представителя «Газпрома»

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Россия продолжает поставлять энергоносители недружественным европейским странам, поскольку таким образом зарабатывает деньги. Он объяснил, что российский газ пока не попадает под какие-либо ограничения, хотя в Европе и звучат призывы запретить его поставки.

Также сообщалось, что Россия экспортирует рекордные объемы трубопроводного газа в страны Евросоюза с августа 2022 года. Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле превысили 2 млрд кубометров.