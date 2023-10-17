В Эстонии назвали возможного виновника повреждения Balticconnector Postimees: судно из КНР может быть причастно к повреждениям на Balticconnector

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Китайское судно Newnew Polar Bear могло быть причастно к повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector, сообщает эстонское издание Postimеes. При этом эстонское правительство не спешит называть подозреваемых, потому что это очень деликатная информация в политическом и дипломатическом плане.

Данные сайта морской аналитики Marine Traffic показывают, что в роковые выходные к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга, — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки поcле того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления в трубопроводе. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о возможной причастности Роcсии к подрыву газопровода Balticconnector. По его мнению, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».