Финляндия контактировала с РФ и КНР после аварии на Balticconnector Reuters: МИД Финляндии контактировал с РФ и КНР поcле утечки на Balticconnector

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

МИД Финляндии по дипломатическим каналам контактировал с Россией и Китаем после повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между скандинавской страной и Эстонией, сообщает Reuters. Отмечается, что финны уведомили Министерство иностранных дел РФ о серьезности аварии и проведении проверки. У КНР Финляндия просила помощь в установлении контакта с судном Newnew Polar Bear, которое могло иметь отношение к аварии.

Финляндия связалась с российским министром иностранных дел, «заявив о серьезности проблемы», а также о том, что началось расследование, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подводный газопровод Balticconnector, расположенный между Финляндией и Эстонией, был перекрыт из-за возможной утечки после того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Позднее эстонское издание Postimеes сообщило, что китайское судно Newnew Polar Bear могло быть причастно к повреждению Balticconnector. При этом в эстонском правительстве не спешат называть подозреваемых, потому что это очень деликатная информация в политическом и дипломатическом плане, пишет газета.