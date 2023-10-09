Снова взрыв? Почему Финляндия перекрыла подводный газопровод в Эстонию Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Финская компания-оператор Gasgrid Finland 8 октября сообщила о перекрытии подводного газопровода между Финляндией и Эстонией. Что стало причиной, когда будет восстановлена работа магистрали?

Почему перекрыли газопровод между Финляндией и Эстонией

Оператор накануне около 02:00 мск заметил стремительное падение давления в магистрали. В связи с этим было принято решение закрыть клапаны газопровода Balticconnector.

«8 октября Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 2 часов ночи заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами», — сообщили в Gasgrid Finland.

В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная благодаря плавучему СПГ-терминалу Inkoo. Ожидается, что он справится с поставками необходимого объема ресурсов в том числе и в зимнем сезоне, когда потребление увеличивается.

Когда возобновится работа газопровода между Финляндией и Эстонией

На возобновление работы газопровода Balticconnector понадобятся месяцы. Чтобы осмотреть газопровод и установить причины падения давления, необходимо получить разрешения и подготовить оборудование, заявил изданию Demokraatti глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд.

По его словам, пока неизвестно, в каком именно месте произошла утечка. По предварительной оценке, ремонт может продлиться до конца зимы. Янне Грёнлунд не стал оценивать финансовые потери оператора и сообщил, что не хочет спекулировать на тему возможных причин инцидента ввиду нехватки сведений. Ответить на вопрос, мог ли произойти взрыв, имела ли место провокация, он отказался.

Bloomberg сообщает, что на фоне перекрытия магистрали цена газа в Европе поднялась на 8,8% и достигла €41,6 за мегаватт в час.

Что известно о газопроводе Balticconnector

Газопровод Balticconnector построили в 2019 году. Магистраль проходит по дну Балтийского моря от эстонского города Палдиски до финляндского Инкоо. Его длина составляет порядка 80 км. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе, его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.

Эстония одобрила его строительство в 2018 году, тем самым соединив свои газовые сети с Финляндией. Предполагалось, что реализация проекта повысит надежность и безопасность энергоснабжения во всем регионе.

Также Финляндия и Эстония арендовали плавучий терминал для сжиженного природного газа из США. Максимальная мощность производства составляет 140 ГВт·ч, 110 из которых поступают на финский внутренний рынок, а 30 экспортируются в страны Балтии, в том числе в Эстонию.

Договор аренды заключен на 10 лет. Проект оценивается в €460 млн.

Почему Эстония отказалась от российского газа

Эстония отказалась от закупок российского газа после начала спецоперации на Украине. Запрет вступил в силу 31 декабря 2022 года. Урмас Рейнсалу, занимающий на тот момент пост министра иностранных дел страны, заявил, что цель ограничений заключается в «оказании давления на Россию и прекращении спецоперации на Украине».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что без поставок российского газа Европу ждет дальнейший рост цен и сокращение промышленного производства, однако проблем с нехваткой энергоресурсов странам удастся избежать.

«Если тенденция сохранится, ничего сложного в прохождении отопительного сезона ждать не стоит. Физического дефицита газа в случае остановки поставок из России не произойдет, проблемы скорее будут в росте цен», — считает аналитик.

Читайте также:

Эксперт объяснил, почему не стоит строить газовую инфраструктуру в Турции

«Слышим английскую речь»: Путин об угрозе трубопроводам на дне Черного моря

Путин заявил о готовности увеличить производство СПГ на экспорт