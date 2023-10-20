В Совфеде оценили возможность ЕС закрыть для России Балтийское море Карасин заявил, что ЕС не способен закрыть Балтийское море для России

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

России никто не может закрыть Балтийское море, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, все разговоры об этом являются не более чем «причудами не очень умных людей».

Опять разглагольствования. Я лично сомневаюсь, что России кто-то может закрыть Балтийское море. Это причуды не очень умных людей, — сказал он.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российским судам могут закрыть проход по Балтийскому морю, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. Пока же, по его словам, таких дискуссий не ведется, так как для выводов необходимо дождаться результатов расследования.

Расположенный между Финляндией и Эстонией подводный газопровод Balticconnector перекрыли из-за возможной утечки. Оператор зафиксировал стремительное падение давления. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Накануне стало известно, что НАТО увеличит число патрулей с помощью военных самолетов и кораблей в Балтийском море после случившегося. Для контроля ситуации на море будут также применены беспилотники.