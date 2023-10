Владимир Меркулов

В Совфеде оценили возможность ЕС закрыть для России Балтийское море Карасин заявил, что ЕС не способен закрыть Балтийское море для России

20 октября 2023 в 17:38 Автор: Виктор Сидоренко, Владимир Меркулов

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press