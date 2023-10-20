В Совфеде потребовали от Европы фактов после заявлений президента Латвии Депутат Карасин: Россия требует расследования взрыва газопровода Balticconnector

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Эгилс Левитс, президент Латвии

Россия требует расследования взрыва газопровода Balticconnector, а до тех пор угрозы президента Латвии будут считаться последствиями антироссийской пропаганды, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так он прокомментировал угрозы президента прибалтийской республики Эдгарса Ринкевичса закрыть российским судам проход по Балтийскому морю.

Угрозы президента Латвии — это последствия враждебной по отношению к России пропаганды. Мы нуждаемся в фактах, мы требуем международного расследования по поводу взрыва газопровода Balticconnector. Однако соответствующие силы нам в этом расследовании отказывают, поэтому мы должны очень критично относиться к этим лозунгам, давая им соответствующую оценку, — подчеркнул Карасин.

По его словам, Москва будет рассчитывать на то, что здравый смысл победит и серьезное международное расследование когда-нибудь последует. Карасин выразил надежду, что это произойдет скорее, чем того хотели бы некоторые из соседей России.

Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector, расположенный между Финляндией и Эстонией, был перекрыт из-за возможной утечки поcле того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector. По его мнению, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».