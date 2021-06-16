Победа Путина: эксперт оценил итоги саммита РФ и США

https://static.news.ru/photo/ae757810-cf0a-11eb-b3bd-96000091f725_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин выиграл встречу с главой США Джо Байденом, и последний признал роль России в решении международных проблем. Об этом заявил директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги, сообщает РИА Новости.

Путин одерживает верх на этой встрече с Байденом, потому что США признают его роль в решении различных вопросов мировой повестки, — отметил эксперт.

Он добавил, что существуют темы, в которых Байден станет искать договоренностей с Москвой, например, ядерное соглашение или Ближний Восток.

На встрече США признали значимость России... Байден заявляет, что он не только собирается сосредоточиться на главных союзниках, но и готов поддерживать искренний диалог с Россией, — подчеркнул Бартесаги.

Ранее стало известно, что риторика между США и Россией несколько смягчилась по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина на вилле «Ла Гранж», хотя напряжённость в отношениях сохранилась, считают американские издания.