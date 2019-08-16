Американский актёр и кинорежиссёр Питер Фонда скончался в США на 80 году жизни. Его кончину в Лос-Анджелесе подтвердили родственники.
Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная раком легких, сообщает
Самой значимой ролью в кино для Фонды был образ Уаятта по прозвищу «Капитан Америка» в фильме 1969 года «Беспечный ездок».
Ранее News.ru сообщал, что в Екатеринбурге скончался народный артист РСФСР, актёр Валентин Воронин. Он умер на 79-м году жизни. В 1982 году Воронин получил звание «Народный артист РСФСР». Актёр является номинантом национальной премии «Золотая маска» за «Лучшую мужскую роль в драматическом театре».