«Звезда»: пираты захватили российских моряков в Красном море

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Российский экипаж прогулочного судна 30 Minutes, пропавшего в Красном море, предположительно, был захвачен пиратами, рассказала телеканалу «Звезда» жена капитана яхты Надежда Расина. По ее словам, об этом стало известно береговой охране Саудовской Аравии. Ранее она не исключила, что на россиян напали.

Мы не знаем, где именно на них напали пираты. Возможно, это произошло на территории Саудовской Аравии, — сказала Расина.

По словам женщины, сейчас ожидается начало переговоров с пиратами. В Саудовской Аравии обещали направить на поиски экипажа вертолет и предоставить снимки со спутников.

Расина рассказала, что ее мужа наняли перегонять яхту. Кроме него на борту судна находятся матрос и его супруга. По словам женщины, представители Саудовской Аравии сообщили об установлении контакта со службой, которая в качестве посредника оказывает помощь в освобождении от пиратов. Предположительно, с этой службой связывались злоумышленники, захватившие моряков, но впоследствии контакт был прерван.

Ранее стало известно, что яхта 30 Minutes вышла из порта в Саудовской Аравии в ночь на 18 апреля. На следующий день судно должно было прибыть в Джибути, с того момента связь с экипажем была потеряна.