Пилот малайзийского Boeing MH370 тщательно спланировал его катастрофу

https://static.news.ru/photo/1ed27350-af22-11eb-adec-96000091f725_660.jpg Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пилот пропавшего в 2014 году Boeing Malaysia Airlines Захария Ахмад Шах тщательно спланировал гибель лайнера. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование аэрокосмического инженера Ричарда Годфри показало, что пилот выстроил траекторию самолёта таким образом, чтобы не было понятно, где должно было упасть воздушное судно. В частности, пилот попытался обмануть глобальную радиосистему Weak Signal Propagation (WSPR), способную обнаруживать самолёты, когда они пересекают сигналы, с помощью «электронных путевых тросов».

Шах воспользовался путевыми точками навигации для того, чтобы избежать обнаружения лайнера. Годфри отмечает, что, скорее всего, пилот был ознакомлен с графиком работы расположенных на близлежащих территориях радаров и знал, что ночью в выходные дни радарные системы не будут работать.

Маршрут полёта кажется хорошо спланированным, судно не пересекало существующие коммерческие маршруты. Пилота, похоже, не сильно беспокоил расход топлива, большее внимание уделялось оставлению ложных следов, — цитирует эксперта медиапортал.

Годфри добавил, что серия изменений траектории и скорости подводит к выводу о том, что пилот был активен во время полёта.

Самолёт MH370 вылетел из аэропорта Куала-Лумпур в Пекин 8 марта 2014 года. Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines последний раз связывался с управлением воздушного движения во время полёта над Южно-Китайским морем, а затем исчез. Год спустя лайнер признали потерпевшим катастрофу, а 239 находившихся на борту человек — погибшими.

Ранее бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявлял, что власти страны не исключают версии о преступном сговоре в истории с исчезновением лайнера. Незадолго до этого экс-премьер Австралии Тони Эбботт предположил, что руководство Малайзии изначально было уверено в самоубийстве пилота, приведшем к массовой гибели людей.