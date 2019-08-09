https://static.news.ru/photo/57d13dd0-bac3-11e9-b8f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/zaz_off

Французская певица Изабель Жеффруа, известная как ZAZ, призвала россиянок отказаться от косметики. Этот поступок поможет в деле защиты природы. С таким заявлением исполнительница выступила 9 августа на презентации своего эко-движения Zazimut.

Ты можешь пользоваться косметикой, которую можешь сделать сама, есть меньше мяса, не покупать 25-ю кофточку и 50-ю помаду и таким образом уменьшить загрязнение планеты мусором и пластиком, это и есть осознанное потребление, — сказала она.

Также ZAZ посоветовала россиянам употреблять продукты локального производства, чтобы уменьшить углеродный след, образующийся при транспортировке продуктов, сообщает РИА Новости. 10 августа Жеффруа выступит в парке Горького в Москве.

Ранее Организация объединенных наций опубликовала доклад, который предрекает голод всему человечеству по причине изменения климата. Отправной точкой станет упадок сельского хозяйства. Ситуация с «деградацией земель и почв» из-за засухи, наводнений и природных пожаров будет усугубляться из-за глобального потепления, говорится в документе.

Чтобы избежать подобных последствий, эксперты ООН призвали потреблять меньше мяса, защищать леса и применять меньше химикатов, писал News.ru.