https://static.news.ru/photo/4b24784c-baad-11e9-91d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Almeida Aveledo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Организация объединенных наций опубликовала доклад, который предрекает голод всему человечеству по причине изменения климата. Отправной точкой станет упадок сельского хозяйства. Ситуация с «деградацией земель и почв» из-за засухи, наводнений и природных пожаров будет усугубляться из-за глобального потепления, говорится в документе.

Чтобы избежать подобных последствий, эксперты ООН призвали потреблять меньше мяса, защищать леса и применять меньше химикатов. Так, исследователь Университета Эксетера (Юго-Западная Англия) Рейс Тирадо отметил, что переход с мяса на овощи позволит освободить под земледелие занятые под животноводство земли, а это поможет накормить больше нуждающихся.

Как писал News.ru, сотрудники Института мировых природных ресурсов заявили, что практически четверть населения планеты испытывает острый недостаток в воде. Авторы доклада сопоставили объём воды, имеющийся в запасе у разных стран, с её количеством, которое используется в различных сферах жизнедеятельности, таких как нужды промышленности, животноводство и другие. Выяснилось, что в 17 странах сельское хозяйство, промышленность и муниципалитеты используют в среднем до 80% доступной ежегодно для экономических и бытовых нужд воды.