https://static.news.ru/photo/af7c50be-7ffa-11e9-928e-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: guoyu/via www.imago-images.de/Global Look Press

Петиция 67 истцов, требовавших лишить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху права формировать правительственную коалицию по итогам назначенных на 2 марта вторых повторных парламентских выборов, отклонена высшим судом справедливости страны «БАГАЦ». Партия Нетаньяху «Ликуд» приветствовала это решение.

«БАГАЦ» поступил правильно, отклонив петицию. Наша позиция остается неизменной: при демократии только народ решает, кто будет им руководить, никто другой, — цитирует представителя партии радио «Кан».

Стоит отметить, что постановление высшего суда Израиля от 1993 года предусматривает увольнение министров, которым предъявляются обвинения по уголовным делам, но это требование не распространяется на председателя правительства, который формально имеет право оставаться на должности до признания его вины судом.

Напомним, представители нескольких правозащитных организаций подали иск в «БАГАЦ», чтобы лишить премьера возможности продолжать политическую карьеру после грядущих выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер Израиля попросил о парламентской неприкосновенности.