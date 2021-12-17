Песков заявил о росте «конфликтного потенциала» вокруг России и Белоруссии

У России и Белоруссии не добавится друзей, пока нарастает создаваемый соседями конфликтный потенциал. К этому надо быть готовыми, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире RTVI.

Пока тенденция к тому, что лишь добавляется конфликтный потенциал. И этот конфликтный потенциал мы не создаём, ни мы, ни Белоруссия — это создают наш соседи. Поэтому жить нам в следующем году в недружественной обстановке, — сказал Песков.

По его словам, к этому надо быть готовыми, а главное — быть сильными и уверенными в себе.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал решение саммита стран ЕС следовать политике ограничительных мер в отношении Минска и Москвы. По его словам, с Запада слышны только очередные обвинения в адрес республики, а обсуждение новых санкций в отношении Белоруссии вызывает недоумение. Обвинения в недопуске международных организаций к беженцам на границе с Польшей в Минске названы им попыткой «сформировать альтернативную реальность», он привел в пример недавно посетившую лагерь мигрантов делегацию Еврокомиссии.