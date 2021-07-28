Песков высказался о работе американских спецслужб в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывание главы Белого дома Джо Байдена о работе спецслужб России и США. По его словам, Москву заботит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в нашей стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое: американские спецслужбы работают у нас, и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков, и это не прекращается, — рассказал Песков.

Он охарактеризовал американские спецслужбы и разведку как очень сильные структуры, но не стал оценивать того, кто сильнее: американские разведчики или российские.

Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками, — отметил представитель Кремля.

Байден во вторник, 27 июля, посетил офис главы разведки. В своём обращении к разведывательному сообществу он заявил, что российского лидера Владимира Путина «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда».

Также глава Белого дома заявил, что у президента России есть определённые «проблемы». Политик не уточнил, что конкретно имеет в виду, но добавил, что в распоряжении Путина имеются лишь ядерное оружие и нефть.