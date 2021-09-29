Песков: Путин и Эрдоган не будут обсуждать Крым

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября не будут обсуждать тему Крымского полуострова. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. По его словам, в плане Крыма с Турцией нечего обсуждать.

Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Сочи 29 сентября Путин и Эрдоган затронут темы Сирии, Ливии, Афганистана и Закавказья. Также главы государств обсудят некоторые вопросы двусторонних отношений.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.