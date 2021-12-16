Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высылку российских дипломатов из ФРГ после оглашения приговора по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Он отметил, что это стало неприятным эпизодом, но он не должен повлиять на будущие отношения двух стран, а также на общение с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет ТАСС.

Этот эпизод скорее относится к эпизоду неприятному. Но мы считаем, что это не должно никоим образом повлиять на перспективы налаживания диалога между Путиным и новым канцлером, — сказал он.

Что же касается самого вердикта в отношении Вадима Соколова (Красикова), которого осудили на пожизненное заключение, то Песков подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с таким решением и «такими формулировками».

В свою очередь МИД России пообещал ответные меры на такие действия со стороны властей Германии. В ведомстве отметили, что у Берлина не должны остаться сомнения в аналогичных действиях российской стороны.

Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине в августе 2019 года. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено по заказу российских властей.