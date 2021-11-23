Песков оценил слова Патрушева о возможном кризисе с беженцами на Украине

Заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о возможности возникновения на Украине в любой момент кризиса с миллионами беженцев имеет под собой основание. Это аргументированная точка зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Это — точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития, — сказал представитель Кремля.

Патрушев во вторник обвинил Запад в том, что он разрушил экономику Украины, доведя её общество до бесправия и даже нищеты. По его словам, в этом государстве в любой момент «может полыхнуть так», что миллионы его жителей превратятся в беженцев в поисках приюта.

При этом, по мнению секретаря Совбеза, чтобы неконтролируемый миграционный поток был навсегда остановлен, необходимо решать проблему в корне. Это означает, что Западу нужно будет отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела суверенных стран, от навязывания своих убеждений через применение грубой военной силы.