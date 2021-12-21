Песков оценил перспективы сотрудничества России и Германии

Кремль рассчитывает, что у российского лидера Владимира Путина состоится разговор с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого стороны обсудят ситуацию с высылкой немецких дипломатов. РФ надеется на преемственность курса Берлина по отношению к Москве и заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с ФРГ, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Мы надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, коими мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Берлин объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вызвала для беседы посла РФ.

В свою очередь МИД Росcии выслал двух германских дипломатов в ответ на аналогичный недружественный шаг ФРГ. Об этом было заявлено немецкому послу Гезе Андреасу фон Гайру, которого вызвали в российское внешнеполитическое ведомство 20 декабря. Дипломату также выразили протест в связи с объявлением персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.

Ранее стало известно, что Хангошвили застрелили в парке Берлина 23 августа 2019 года. Генпрокуратура Германии считает, что его могли убить по заказу российских властей, в том числе руководства Чечни.