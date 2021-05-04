Пентагон обвинил Россию в нарушении механизма деконфликтинга в Сирии

https://static.news.ru/photo/ba733340-ad78-11eb-8965-96000091f725_660.jpg Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число нарушений со стороны российских сил с 1 января по 31 марта на северо-востоке Сирии выросло по сравнению с прошлым кварталом, однако в целом они придерживались механизма деконфликтинга. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на отчёт генерального инспектора Минобороны США Шона О'Доннелла.

Коалиция сообщила, что российские силы хотя и соблюдают в целом договорённости об избежании конфликта с силами коалиции, продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности, — говорится в отчёте.

Отмечается, что российские силы, правительственные войска Сирии и турецкие военнослужащие проводили в течение данного времени операции против ИГ и при этом «мешали коалиции и „Сирийским демократическим силам“».

Ранее пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что Россия ведёт кампанию по дезинформации о своей агрессии на границе с Украиной. Белый дом озабочен этим. Украинский лидер Владимир Зеленский позвонил американскому президенту Джо Байдену. Глава Белого дома заверил его, что Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, а также борьбу с коррупцией и осуществление реформ в стране.