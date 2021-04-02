Reuters: Зеленский позвонил Байдену

https://static.news.ru/photo/dc5c52be-93c6-11eb-99cc-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

В разговоре с украинским лидером Байден отметил, что Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Таким образом, глава Белого дома подкрепил позицию США по поводу продолжающегося конфликта в Донбассе, а также относительно ситуации с «эскалацией» Крыма.

Кроме того, он также выразил приверженность США партнёрству в борьбе с коррупцией и осуществлении реформ на Украине.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Джо Байден проведёт первый телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Национальные лидеры обсудят текущую ситуацию в Донбассе. Об этом журналистам сообщили информированные источники.

Разговор лидеров Украины и США состоится в пятницу. Как рассказали источники, Байден и Зеленский будут обсуждать ситуацию в Донбассе на фоне сообщений о «наращивании военной мощи РФ». Официальный Киев на протяжении нескольких недель настаивал на подобных переговорах.