США обвинили Россию в дезинформации и агрессии на границе с Украиной

https://static.news.ru/photo/d111586c-93dc-11eb-bae6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ведёт кампанию по дезинформации о своей агрессии на границе с Украиной. Белый дом озабочен этим, заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.

Мы видели это кино и раньше. <..> Определённо, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнёрами, — сообщила Псаки.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский позвонил американскому президенту Джо Байдену. Глава Белого дома заверил его, что Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, а также борьбу с коррупцией и осуществление реформ в стране.

На Украине позитивно восприняли разговор двух политиков. Глава Офиса президента Андрей Ермак, назвал проведенную беседу «хорошим разговором», а пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что прошедший телефонный разговор был потрясающим.

Как писал NEWS.ru, США привели войска в Европе в максимальную готовность. Причиной этого решения были названы следующие события: эскалация конфликта на востоке Украины, наращивание Россией военной мощи вдоль границы, а также всплытие трёх российских военных подлодок в Арктике.

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что крупномасштабная война на юго-востоке Украины возможна только если Киев получит команду из Вашингтона. Если она не будет получена, тогда в регионе будут продолжаться локальные провокации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Он заявил, что там происходят не одиночные, а множественные провокации со стороны украинских военных.