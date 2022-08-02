Пелоси прибыла в Малайзию

Спецборт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Малайзии, передает информационное агентство Bernama. Отмечается, что посадка прошла в «условиях усиленной безопасности».

Спецборт с Пелоси и ее окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге в 10:30 утра в условиях усиленной безопасности, — говорится в сообщении.

В ходе визита Пелоси должна встретиться с премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом и спикером парламента Азхаром Азизаном Харуном.

Отметим, что Малайзия — одна из официально объявленных точек турне американской чиновницы. Помимо нее, маршрут спикера включает Сингапур, Японию и Южную Корею.

После визита в Малайзию предполагается, что Пелоси полетит на Тайвань. Спецборт направится воздушное пространство к востоку от острова, а затем с севера войдет в опознавательную зону ПВО.