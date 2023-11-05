Пекин потребовал от США не портить ему репутацию из-за панголинов

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США не следует портить репутацию Пекина обвинениями в контрабанде редких панголинов, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне. Там отметили, что Китай исполняет обязательства по защите этих млекопитающих.

Президент США Джо Байден 4 ноября направил конгрессу уведомление о необходимости спасения панголинов от вымирания. Глава Белого дома дал своей администрации поручение добиваться от Китая прекращения импорта этих млекопитающих и их использования в медицинских целях, в том числе под угрозами санкций. Байден привел данные ООН, согласно которым с 2014 года число случаев изъятия незаконно приобретенных панголинов выросло в десять раз, 71% из них пришлись на Китай.

Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР, — заявил на это пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй.

Он подчеркнул, что КНР исполняет свои обязательства по защите редкого вида и препятствует контрабанде и нелегальной торговле панголинами. Дипломат также заявил, что Пекин продолжает укреплять кооперацию с международным сообществом и предпринимать научно обоснованные шаги для защиты оказавшихся под угрозой диких животных.

Панголины — небольшие животные, покрытые ромбическими чешуйками, как черепицей. Несмотря на свой необычный вид, они входят в класс млекопитающих. Живут в Африке, в Восточной и Южной Азии. Питаются исключительно муравьями и термитами, их слюна имеет запах меда, привлекающий этих насекомых.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что коронавирус изначально, вероятно, был у летучих мышей, после передался «промежуточному хозяину», дикому животному, а затем человеку. По его словам, в такой роли могли выступить, например, кошачьи, норки или панголины, однако пока нельзя точно сказать, какое именно это было животное.