Испанский парламент избрал нового председателя правительства. Им стал лидер социалистов Педро Санчес.
За него проголосовало 167 депутатов, против — 165. Наибольшую поддержку он получил от своей партии и от депутатов левой Unidas Podemos. В Испании ожидают, что избрание нового председателя правительства положит конец кризису в стране. Только за 2019 год там дважды проходили досрочные выборы,
Это первый в истории Испании случай с момента перехода от диктатуры к демократии, когда будет сформировано коалиционное правительство.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в первом туре Санчесу не удалось собрать необходимое количество голосов для того, чтобы занять пост премьера.
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