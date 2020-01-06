https://static.news.ru/photo/25203966-3158-11ea-85c7-fa163e074e61_660.jpg Педро Санчес Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Испанский парламент избрал нового председателя правительства. Им стал лидер социалистов Педро Санчес.

За него проголосовало 167 депутатов, против — 165. Наибольшую поддержку он получил от своей партии и от депутатов левой Unidas Podemos. В Испании ожидают, что избрание нового председателя правительства положит конец кризису в стране. Только за 2019 год там дважды проходили досрочные выборы, пишет Europa Press.

Это первый в истории Испании случай с момента перехода от диктатуры к демократии, когда будет сформировано коалиционное правительство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в первом туре Санчесу не удалось собрать необходимое количество голосов для того, чтобы занять пост премьера.