Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан обсудят вопросы границы

Виды города Шуша / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время состоится встреча представителей Армении и Азербайджана касательно делимитации и демаркации границы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт портал Armenia Today. Он добавил, что также ожидается встреча министров иностранных дел двух стран.

В ближайшее время планируется встреча наших представителей по делимитации и демаркации, состоится также встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы прошли через очень тяжёлые испытания, но есть уверенность в том, что мы на правильном пути, — сказал Пашинян.

Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что переговоры по процессу делимитации между Азербайджаном и Арменией проведут на основе пяти пунктов, предложенных Баку. По его словам, после совместной встречи армянского премьер-министра Николы Пашиняна с азербайджанским главой Ильхамом Алиевым, которая прошла в Брюсселе, Ереван согласился начать подготовку к мирному соглашению и делимитации, и стороны уже согласовали состав соответствующей комиссии.