Пашинян оказался во внешнеполитическом тупике

Обострение вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) оставляет армянскому руководству всё меньше опций для преодоления кризиса и удержания позиций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает разыгрывать внешнеполитическую карту, надеясь получить помощь от России и Ирана. Однако пока всё указывает на то, что этот расчёт себя не оправдает.

За прошедшие с начала сентябрьского обострения дни глава армянского правительства как минимум дважды связывался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Позднее Пашинян позвонил также иранскому лидеру Хасаном Рухани. Тем не менее, все эти попытки заручиться внешней поддержкой эффекта не возымели. Москва по-прежнему сохраняет нейтралитет, о чём вынужден был заявить и сам армянский премьер.

Подобные обстоятельства, очевидно, не устраивают Армению и подталкивает её к демонстративным шагам. Так, вечером 29 сентября стало известно, что Пашинян подписал решение об отмене визита армянской делегации в РФ на заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Впрочем, едва ли такой демарш скажется на позиции Кремля по нагорно-карабахскому конфликту, которая остаётся неизменной долгие годы.

UPDATED: Another 3 9K33 Osas, 1 BM-21 and 1 Ural 375D lost by Armenia at the hands of Azerbaijani loitering munitions. A total of 12 Armenian SAM systems are now confirmed to have been destroyed, including nine 9K33 Osas. https://t.co/gOwit7XZLe pic.twitter.com/eA0u0Fc6TN — Oryx (@oryxspioenkop) September 30, 2020

На фоне отсутствия внешней поддержки Армения продолжает использовать подчас странные приёмы. Так, например, появились сообщения о том, что нагорнокарабахские войска якобы сбили азербайджанский беспилотник. По данным источников, присутствующих на линии фронта, речь идёт о советском аппарате, выпущенном в 1970-1980-х годах конструкторским бюро «Туполев» — Ту-143. Эксперт, по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), с которым удалось связаться NEWS.ru, отмечает, что применение в военных целях подобных старых туполевских систем, созданных ещё во времена СССР, на сегодня выглядит маловероятным, поскольку лишено практического смысла — в силу несоответствия этих БПЛА современным требованиям. Вместе с тем, их использование в пропагандистских задачах вполне возможно, так как якобы сбитый габаритный аппарат способен произвести впечатление на широкую публику. Однако вряд ли он действительно был использован ВВС Азербайджана: аналитик не исключает, что армянская сторона просто «подложила» БПЛА на место инцидента, взяв его с собственного склада или из музея.

Помимо случая со сбитым дроном (не столь важно, инсценированного или же нет), Армения активно разыгрывает и «турецкую карту», представляя обострение вокруг НКР результатом вмешательством Анкары. Однако и этому, похоже, пока верят лишь в Ереване. Армянская сторона не обнародовала никаких доказательств присутствия сил Турции в Нагорном Карабахе, а представленные «аргументы» сводятся к голословным утверждениям о сбитых F-16 и дронах. При этом спутниковые снимки не фиксируют присутствие турецкой авиации на базах в Азербайджане и достаточно взглянуть на карту, чтобы понять — ВВС Турции при желании нанести удары по району столкновений пришлось бы простреливать всю территорию НКР. Что же касается дронов, то они вполне официально были поставлены Баку Анкарой, поэтому вывод о том, будто ими управляют представители Турции — очевидная подмена понятий.

no signs of Turkish or anyone else's jets at Ganja airport visible on @planetlabs satellite image as of before yesterday https://t.co/o67KhQDZel pic.twitter.com/5klEyh9SbX — Samir (@obretix) September 29, 2020

Несмотря на заверения армянского руководства о том, что войска Азербайджана отступают, официальные данные по-прежнему свидетельствуют об успехе их контрнаступления. На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожена зенитно-ракетная система С-300 Армении, сообщило азербайджанское минобороны. Ереван ожидаемо опроверг эту информацию, хотя в интернете уже получили распространение кадры поражения ЗРС — в отличие от свидетельств уничтожения Арменией турецкого F-16, которых так и не появилось.

#Azerbaijani Harop loitering drones infiltrated #Armenian AD and have taken out at least one S-300 SAM site near Stepanakert. The Ops status of the S-300 system during the attack is not known. Anyway you look at this, the reputation of millennial #Russian AD assets been hit hard pic.twitter.com/Y2wcgTBZcN — IFE Network 24x7 (@IFENetwork24) September 29, 2020

Как считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов, армянские власти «переигрывают» в своих заявлениях об иностранном вмешательстве, выдавая царящую в Ереване нервозность. Это подтверждается также и другим обстоятельством — очевидным стремлением руководства Армении представить себя неодиноким в конфликте с Азербайджаном. Ещё до звонка Пашиняна Рухани, армянские СМИ форсировали тему иранской поддержки, в том числе, военной. Однако, как и в случае с Россией, втянуть Исламскую Республику в конфликт не удаётся: официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде 28 сентября призвал Баку и Ереван «положить конец вражде, объявить прекращение огня и начать переговоры как единственный выход из гуманитарного кризиса». А днём позднее он опроверг слухи о поставках вооружения в Армению.

Тегеран не позволит использовать свою территорию для перевозки оружия и боеприпасов, — отметил дипломат.

Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, подчёркивает , что на фото-свидетельствах переброски грузов в Армению через иранскую территорию действительно нет никаких признаков наличия оружия — лишь автомобили, да и то — территория Ирана для России важна для снабжения российской 102-й военной базы в Армении, поэтому якобы зафиксированные КАМАЗы вполне могли выводится из Армении в Россию после учений «Кавказ-2020».

В итоге Пашинян оказывается в непростом положении. Очевидно, что ограниченный набор пропагандистских приёмов — попытки «стравить» Москву и Анкару, представить Турцию драйвером конфликта, а Россию и Иран своими союзниками, — не работает. В то же время нет перевеса у Армении и на театре военных действий.

Такая ситуация в долгосрочной перспективе не оставляет Еревану других вариантов, кроме возвращения за стол переговоров: деморализованные войска долго отбивать контрнаступление не смогут. Однако многое будет зависеть и от внутриполитической ситуации в Армении. В Ереване по-прежнему сильны позиции «ястребов», что затрудняет возвращение конфликта вокруг НКР из фазы военных действий в дипломатическое русло, которое, учитывая консенсус международного сообщества по поводу оккупации Арменией 20% территории Азербайджана в Карабахе, явно не в интересах премьера Пашиняна.