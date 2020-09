Пашинян оказался во внешнеполитическом тупике

За прошедшие с начала сентябрьского обострения дни глава армянского правительства как минимум дважды связывался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Позднее Пашинян позвонил также иранскому лидеру Хасаном Рухани. Тем не менее, все эти попытки заручиться внешней поддержкой эффекта не возымели. Москва по-прежнему сохраняет нейтралитет, о чём вынужден был заявить и сам армянский премьер.

Подобные обстоятельства, очевидно, не устраивают Армению и подталкивает её к демонстративным шагам. Так, вечером 29 сентября стало известно, что Пашинян подписал решение об отмене визита армянской делегации в РФ на заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Впрочем, едва ли такой демарш скажется на позиции Кремля по нагорно-карабахскому конфликту, которая остаётся неизменной долгие годы.

UPDATED: Another 3 9K33 Osas, 1 BM-21 and 1 Ural 375D lost by Armenia at the hands of Azerbaijani loitering munitions. A total of 12 Armenian SAM systems are now confirmed to have been destroyed, including nine 9K33 Osas. https://t.co/gOwit7XZLe pic.twitter.com/eA0u0Fc6TN

На фоне отсутствия внешней поддержки Армения продолжает использовать подчас странные приёмы. Так, например, появились сообщения о том, что нагорнокарабахские войска якобы сбили азербайджанский беспилотник. По данным источников, присутствующих на линии фронта, речь идёт о советском аппарате, выпущенном в 1970-1980-х годах конструкторским бюро «Туполев» — Ту-143. Эксперт, по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), с которым удалось связаться NEWS.ru, отмечает, что применение в военных целях подобных старых туполевских систем, созданных ещё во времена СССР, на сегодня выглядит маловероятным, поскольку лишено практического смысла — в силу несоответствия этих БПЛА современным требованиям. Вместе с тем, их использование в пропагандистских задачах вполне возможно, так как якобы сбитый габаритный аппарат способен произвести впечатление на широкую публику. Однако вряд ли он действительно был использован ВВС Азербайджана: аналитик не исключает, что армянская сторона просто «подложила» БПЛА на место инцидента, взяв его с собственного склада или из музея.

Помимо случая со сбитым дроном (не столь важно, инсценированного или же нет), Армения активно разыгрывает и «турецкую карту», представляя обострение вокруг НКР результатом вмешательством Анкары. Однако и этому, похоже, пока верят лишь в Ереване. Армянская сторона не обнародовала никаких доказательств присутствия сил Турции в Нагорном Карабахе, а представленные «аргументы» сводятся к голословным утверждениям о сбитых F-16 и дронах. При этом спутниковые снимки не фиксируют присутствие турецкой авиации на базах в Азербайджане и достаточно взглянуть на карту, чтобы понять — ВВС Турции при желании нанести удары по району столкновений пришлось бы простреливать всю территорию НКР. Что же касается дронов, то они вполне официально были поставлены Баку Анкарой, поэтому вывод о том, будто ими управляют представители Турции — очевидная подмена понятий.

no signs of Turkish or anyone else's jets at Ganja airport visible on @planetlabs satellite image as of before yesterday https://t.co/o67KhQDZel pic.twitter.com/5klEyh9SbX

Несмотря на заверения армянского руководства о том, что войска Азербайджана отступают, официальные данные по-прежнему свидетельствуют об успехе их контрнаступления. На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожена зенитно-ракетная система С-300 Армении, сообщило азербайджанское минобороны. Ереван ожидаемо опроверг эту информацию, хотя в интернете уже получили распространение кадры поражения ЗРС — в отличие от свидетельств уничтожения Арменией турецкого F-16, которых так и не появилось.