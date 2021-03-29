Пашинян ничем не удивил Кремль

Итак, армянский премьер-министр почти по-классике заявил, что «весь он не уйдёт». Просто в наступающем апреле подаст в отставку для того, чтобы в стране можно было провести внеочередные парламентские выборы, в которых он собирается принять участие.

Иными словами, Никол Пашинян отказался взять на себя вину за военное поражение, экономические проблемы и с таким грузом уйти в политическое небытие. Наоборот, он намерен, инициировав новые выборы, заручиться поддержкой своих верных избирателей и отвергнуть любые попытки спровоцировать вотум недоверия ему.

Весьма показательна позиция, занятая в этом вопросе Кремлём. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь отметил, что новая политическая тенденция в соседней стране не требует специального разговора в верхах, поскольку контакты и так поддерживаются постоянно. Если перевести этот пассаж с дипломатического языка, то можно сделать следующий вывод: Москва готова занять абсолютно нейтральную позицию в отношении дальнейшего развития событий в Армении. А это в нынешнем контексте, учитывая непростую предысторию взаимоотношений с Пашиняном и сильную ему оппозицию в самой стране, может трактоваться как некий вариант его поддержки.

Никол Пашинян primeminister.am

И такая выверенная российская позиция вполне понятна. Во-первых, в любом случае против Пашиняна сформировалась значительная оппозиционная сила, которая даже в случае его победы на будущих выборах будет ограничивать свободу его внешнеполитического манёвра с заигрыванием с Западом и ставкой на пресловутую многовекторность. К тому же, после серии неудач Пашинян в некотором смысле «сбитый лётчик». Его позиции значительно ослабли, переложить основную вину за военные неудачи на армейское руководство не удаётся, а потому он будет крайне нуждаться в реальной российской поддержке ещё значительно больше, чем прежде. Тем более что разные отчаянные и от того не очень обдуманные сигналы в сторону Запада, типа уверений, что «„Искандеры“ не взорвались», — ожидаемого эффекта не дали.

Наконец, он участник соглашения, остановившего военные действия в Нагорном Карабахе, и вряд ли сможет теперь поставить их итог под сомнение. В отличие, например, от потенциального нового главы правительства, который рискнёт таким образом набрать очки. Тем более что ещё многие пункты договора до конца не выполнены. И работать над полной реализацией документа удобнее и разумнее именно с Пашиняном.

Наконец, в Кремле понимают, что в Армении есть значительная стабилизирующая сила в лице президента страны Армена Саркисяна, который, несмотря на свои хорошо известные западные связи, сумел найти баланс в своей политике, сыграл заметную роль в том, чтобы возникший в стране серьёзный кризис не перерос в гражданскую войну. Более того, уже пару лет, как его рейтинг и вовсе выше, чем у Никола Пашиняна. Так что, видимо, и впредь две эти фигуры будут взаимно уравновешивать друг друга.

Словом, Москве за «битого» Пашиняна не надо двух небитых.