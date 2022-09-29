Генсек ОДКБ представил Пашиняну предварительные итоги работы миссии

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на встрече в Ереване представил премьер-министру Армении Николу Пашиняну предварительные итоги работы миссии, сообщается на сайте организации. Отмечается, что стороны подробно обсудили ее работу и сложившуюся ситуацию в регионе.

В Ереване состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. С. Зась проинформировал Н. Пашиняна о предварительных итогах работы миссии ОДКБ, стороны подробно обсудили ее работу и сложившуюся ситуацию в регионе, — говорится в сообщении.

Миссия ОДКБ во главе с генсеком прибыла в Армению 20 сентября в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности организации. Перед миссией стоят задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовке доклада главам государств — членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработке предложений по деэскалации напряженности в отдельных районах на армяно-азербайджанской границе.

Ранее сообщалось, что передовая группа миссии ОДКБ разработала предложения по деэскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана. Глава группы Анатолий Сидоров доложил главе Минобороны Армении Сурену Папикяну об итогах анализа обстановки в районах на приграничной территории двух стран. Между сторонами прошел конструктивный обмен мнениями, а также были проработаны предложения по уменьшению напряженности.