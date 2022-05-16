Парламенты Финляндии и Швеции обсудят доклады по НАТО в понедельник

Фото Zhang Cheng / XinHua / Global Look Press

Парламентарии Финляндии и Швеции обсудят в понедельник доклады, которые подготовили правительства обеих стран по вопросу одобрения заявок на вступление в НАТО, пишет РИА Новости. Отмечается, что «Доклад о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора» представит премьер-министр Санна Марин. В свою очередь в шведском риксдаге будет организовано специальное обсуждение Доклада по политике безопасности, который представит глава кабмина Магдалена Андерссон.

Если в ходе прений в финском парламенте будет предложение, отличающееся от мнения, содержащегося в докладе, и которое будет поддержано, вопрос ставится на голосование по окончании прений, — сказано в публикации.

В Швеции в дебатах могут участвовать по одному представителю от каждой партии. Эти выступления могут длиться не более 10 минут.

Лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар ранее заявила, что членство страны в НАТО может привести к эскалации на севере Европы. Она назвала решение правящей партии «неправильным путём». Она отметила, что Швеция находилась вне военных блоков на протяжении более 200 лет, что позволяло ей избегать войны. С ней согласилась лидер Партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи, которая задалась вопросом о том, как Швеция сохранит независимость в принятии решений при давлении партнёров по Альянсу.