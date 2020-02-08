https://static.news.ru/photo/faad2a28-4a79-11ea-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и папа римский Франциск Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с папой римским Франциском был плодотворным. В свою очередь понтифик высоко оценил качества собеседника.

Украинский лидер считает, что Святой престол мог бы сыграть важную роль в принесении мира на восток страны.

Понтифик даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе, — процитировала Зеленского пресс-служба его офиса.

Кроме того, они обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Зеленский отметил, что программа «Папа для Украины» помогла 900 тысячам украинцам, пострадавшим в Донбассе.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Зеленский провёл в Ватикане встречу с папой римским Франциском. Во время переговоров украинскому лидеру удалось рассмешить понтифика.