Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с папой римским Франциском был плодотворным. В свою очередь понтифик высоко оценил качества собеседника.
Украинский лидер считает, что Святой престол мог бы сыграть важную роль в принесении мира на восток страны.
Понтифик даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе, — процитировала Зеленского пресс-служба его офиса.
Кроме того, они обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Зеленский отметил, что программа «Папа для Украины» помогла 900 тысячам украинцам, пострадавшим в Донбассе.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Зеленский провёл в Ватикане встречу с папой римским Франциском. Во время переговоров украинскому лидеру удалось рассмешить понтифика.
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