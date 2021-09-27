Пандемия COVID-19 привела к сокращению продолжительности жизни во всем мире

Пандемия коронавируса привела к сокращению продолжительности жизни в 27 странах, в том числе США и большинстве стран Евросоюза. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета на основе данных из 29 стран, опубликованного в International Journal of Epidemiology.

Снижение продолжительности жизни более чем на год было зарегистрировано в 11 странах среди мужчин и в восьми — среди женщин. Наибольшее сокращение показателя зафиксировано среди мужчин в США и Литве — на 2,2 и 1,7 года соответственно.

Учёные считают, что это сокращение связано с увеличением числа смертей среди людей старше 60 лет и общей смертности от COVID-19.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru обратил внимание на возросшую дневную смертность от COVID-19 в России — около 800 пациентов в сутки. Учёный добавил, что такого высокого показателя смертности во время пандемии ещё не было — около 3,5% против 1,7-2% ранее. Исследователь подчеркнул, что пока трудно определить причину возросшей смертности.