При крушении американского самолёта Bombardier E-11A в Афганистане погиб Майкл Д'Андреа, известный как Тёмный Принц. Информация о гибели ответственного за ликвидацию главы иранского спецподразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани офицера ЦРУ появилась в ряде иранских СМИ.
При этом официального подтверждения информации о гибели Д'Андреа не поступало, отмечает IRIB News Agency.
Iranâs public TV: Some sources have reported that Michael D'Andrea who was responsible for the assassination of Martyr Qassem Soleimani was killed in Talibanâs shoot down of the US military plane in Afghanistan. pic.twitter.com/YGIM8UsmVr
Как писал NEWS.ru, 27 января в афганской провинции Газни потерпел крушение самолёт. Контролирующие территорию боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ) заявили, что борт сбили они. США опровергли информацию о причастности талибов к произошедшему. Официальный представитель командования американских вооружённых сил в Афганистане полковник Сони Леггетт сообщил, что причины падения Bombardier E-11A пока расследуются. Имён людей, которые могли погибнуть при крушении судна, он не назвал.