Фото: Xinhua/Global Look Press

При крушении американского самолёта Bombardier E-11A в Афганистане погиб Майкл Д'Андреа, известный как Тёмный Принц. Информация о гибели ответственного за ликвидацию главы иранского спецподразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани офицера ЦРУ появилась в ряде иранских СМИ.

При этом официального подтверждения информации о гибели Д'Андреа не поступало, отмечает IRIB News Agency.

Как писал NEWS.ru, 27 января в афганской провинции Газни потерпел крушение самолёт. Контролирующие территорию боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ) заявили, что борт сбили они. США опровергли информацию о причастности талибов к произошедшему. Официальный представитель командования американских вооружённых сил в Афганистане полковник Сони Леггетт сообщил, что причины падения Bombardier E-11A пока расследуются. Имён людей, которые могли погибнуть при крушении судна, он не назвал.

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