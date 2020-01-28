https://static.news.ru/photo/603bc7fa-41b0-11ea-8bee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

При крушении американского самолёта Bombardier E-11A в Афганистане погиб Майкл Д'Андреа, известный как Тёмный Принц. Информация о гибели ответственного за ликвидацию главы иранского спецподразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани офицера ЦРУ появилась в ряде иранских СМИ.

При этом официального подтверждения информации о гибели Д'Андреа не поступало, отмечает IRIB News Agency.

Iranâs public TV:

Some sources have reported that Michael D'Andrea who was responsible for the assassination of Martyr Qassem Soleimani was killed in Talibanâs shoot down of the US military plane in Afghanistan. pic.twitter.com/YGIM8UsmVr — Zahra Shafei (@shafei_d) January 28, 2020

Как писал NEWS.ru, 27 января в афганской провинции Газни потерпел крушение самолёт. Контролирующие территорию боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ) заявили, что борт сбили они. США опровергли информацию о причастности талибов к произошедшему. Официальный представитель командования американских вооружённых сил в Афганистане полковник Сони Леггетт сообщил, что причины падения Bombardier E-11A пока расследуются. Имён людей, которые могли погибнуть при крушении судна, он не назвал.